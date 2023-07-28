كأس الملك سلمان للأندية..الرجاء يحول تأخره إلى فوز في اللحظات الأخيرة على بلوزداد

المصدر: وكالات

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حول الرجاء المغربي تأخره إلى فوز في اللحظات الأخيرة 2-1 على شباب بلوزداد الجزائري في البطولة العربية للأندية لكرة القدم اليوم الجمعة في السعودية.

منح معاذ حداد المقدمة لبطل الجزائر بعد عشر دقائق من ضربة رأس فشل حارس الرجاء أنس زنيتي في التصدي لها.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للرجاء بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد بعد 11 دقيقة من الاستراحة. ونفذها يسري بوزوق بنجاح بعدما سدد في منتصف مرمى حارس بلوزداد ألكسيس جندوز.

وأهدر ليونيل وامبا مهاجم بلوزداد ركلة جزاء في الدقيقة 69 حين سدد فوق العارضة بعد عرقلة إسماعيل المقدم مدافع الرجاء لإسلام بلخير.

وبحث الرجاء عن فوز متأخر وأرسل محمود بنتايك تمريرة عرضية حاول دفاع بلوزداد إبعادها لكنها وصلت إلى حسين رحيمي الذي سدد فوق العارضة.

وقبل نهاية الوقت بدل الضائع سجل بوشعيب عراسي هدفا أكده حكم الفيديو المساعد بعدما تابع من مدى قريب كرة مرتدة من الحارس جندوز.

وتصدر الرجاء المجموعة الرابعة بثلاث نقاط قبل مواجهة الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة الافتتاحية.

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