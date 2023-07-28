طارق حامد في خطر.. فابينهو يجري الكشف الطبي قبل انتقاله إلى اتحاد جدة

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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اقترب اتحاد جدة السعودي من إتمام صفقة البرازيلي فابينيو تافاريس نجم ليفربول، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن فابينهو بات قوسين أو أدنى من الانتقال إلى اتحاد جدة.

وحال إتمام صفقة فابينيو مع اتحاد جدة، سيكون مستقبل الدولي المصري طارق حامد مع النادي السعودي في خطر، حيث سيكون الفريق مضطراً للاستغناء عن لاعب أجنبي، إلا إن اللاعب يمتلك في جعبته عدد من العروض السعودية وكذلك المصرية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لفابينيو مؤكدين أنهم التقوا به في دبي، حيث حضر لإجراء الكشف الطبي، تمهيداً لإتمام صفقته إلى اتحاد جدة السعودي.

ومن المقرر أن يوقع فابينيو مع اتحاد جدة لمدة 3 مواسم.

يذكر أن اتحاد جدة السعودي أنهى 3 صفقات أجنبية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع كريم بنزيما، ونغولو كانتي، وجوتا.

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