رسمياً.. مانشستر سيتي يعلن رحيل رياض محرز إلى الأهلي السعودي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي مانشستر سيتي رحيل لاعبه رياض محرز، إلى صفوف أهلي جدة السعودي، بعد 5 مواسم قضاها الدولي الجزائري مع السيتيسينز.

وكتب مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "كل التوفيق في المستقبل يا رياض، محرز ينهي إقامته لمدة خمس سنوات في السيتي لينضم إلى صفوف الأهلي السعودي لكرة القدم".

ووقع رياض محرز رسمياً مع أهلي جدة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، عقب توصل النادي السعودي لاتفاق مع نظيره الإنجليزي، على ضم الدولي الجزائري مقابل 35 مليون يورو.

ويسعى أهلي جدة الذي هبط لمدة موسم إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بالسعودية، لإبرام صفقة ثالثة عالمية، بعد عودته للدوري السعودي في الموسم الجديد 2024/2023.

وكان أهلي جدة تعاقد رسمياً مع البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق، والحارس السنغالي إدوارد ميندي قادماً من تشيلسي.

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