صفقة عربية تمنح كلوب فرصة لترضية محمد صلاح

المصدر: البيان

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ربما تصبح حادثةٌ سابقةٌ من 2020، سبباً في منح شارة القيادة في ليفربول إلى محمد صلاح بعد رحيل زميله جوردان هندرسون.

وتعود الحادثة تحديداً إلى مواجهة ليفربول ضد ميتييلاند الدنماركي بدور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، واختار يورغن كلوب مدرب الريدز حينما منح شارة قيادة الفريق إلى ألكساندر أرنولد، على الرغم من أن عمر اللاعب آنذاك لم يكن يزيد عن 21 عامًا.

ولم يخفِ صلاح استيائه من قرار كلوب، مؤكداً شعوره بخيبة أمل شديدة، واعترف الدولي المصري، قائلاً: "كنت أتوقع أن أتقلد شارة القيادة"، في إشارةٍ إلى أنه كان يكبر أرنولد بما يصل إلى 7 سنوات.

والآن برحيل هندرسون الذي وقع للاتفاق السعودي، بات المجال مواتياً أمام كلوب لتعويض صلاح عن خيبة أمله السابقة.

وسيتنافس صلاح على شارة قيادة ليفربول مع 4 أسماءٍ مرشحةٍ، وهي أرنولد، وفيرجيل فان ديك، وآليسون بيكر، وآندي روبرتسون.

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