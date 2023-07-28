بسبب البطولة العربية.. ونش الزمالك يطير من الإمارات إلى السعودية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توجه مدافع نادي الزمالك ومنتخب مصر محمود حمدي "الونش"، من الإمارات إلى السعودية خلال الساعات الماضية، بعدما تواجد في دبي مؤخراً لأداء برنامج علاجي وتأهيلي.

وكان الونش تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الأشهر الماضية، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا، ثم توجه إلى الإمارات لخوض برنامج إعدادي خاص.

وجاء سفر الونش إلى السعودية، لأداء مناسك العمرة، ومؤازرة الزمالك في مباريات البطولة العربية، حيث يبدأ الفريق المصري مشواره في المسابقة اليوم الجمعة.

وفور وصوله إلى السعودية أدى الونش مناسك العمرة بصحبة زميله السابق في الزمالك ولاعب بيراميدز الحالي محمود عبدالعاطي "دونجا"، ونشر مدافع الفراعنة صوراً عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام" في الحرم المكي، وكتب عليها: "اللهمَّ زِدْ هذا البيتَ تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا ومهابَةً، وزِدْ مِن شرَفِهِ وكرمه مِمَنْ حجَّهُ أو اعتَمرَهُ تشريفًا وتكريمًا".

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد المنستيري التونسي في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة العربية، التي انطلقت بالأمس.

ويلعب الزمالك في الجولة الثانية مع الشباب السعودي 31 يوليو الجاري، قبل أن يختتم دور المجموعات بمباراة النصر السعودي يوم 3 أغسطس المقبل.

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