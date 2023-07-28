لقاء مشتعل مع السد القطري.. موعد مباراة الهلال السعودي المقبلة في البطولة العربية

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستعد نادي الهلال السعودي، لخوض مواجهته الثانية في البطولة العربية، التي بدأ مشواره بها أمس الخميس، بالتعادل سلبياً أمام أهلي طرابلس الليبي.

وحاول الهلال تحقيق انتصاره الأول في البطولة العربية، وحصد الثلاث نقاط واستغلال دعم جماهيره، إلا ان أهلي طرابلس الليبي كان نداً قوياً على مدار شوطي المباراة، وبالأخص من الناحية الدفاعية.

وسيطر الهلال على المباراة وكان الأقرب للتسجيل إلا أن القائم حرم عبد الله رديف مهاجم الزعيم من التسجيل في أخطر فرص الشوط الثاني، ليتقاسم كلاهما نقاط المباراة.

موعد مباراة الهلال المقبلة بالبطولة العربية بعد التعادل مع أهلي طرابلس

ويلتقي الهلال مع السد القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية، حيث تقام المباراة يوم الأحد المقبل في تمام الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت الإمارات، ويبث اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات البطولة العربية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز