قبل انطلاق مشواره في البطولة العربية.. الزمالك يقيد 3 لاعبين في قائمته

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري المعزول بحكم قضائي، قيد لاعبي الفريق الأبيض الجدد، استعداداً لبدء منافسات البطولة العربية.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من البطولة العربية، رفقة النصر والشباب السعوديين، والاتحاد المنستيري التونسي، ويبدأ الزمالك مشواره في المسابقة اليوم الجمعة، بمواجهة الفريق التونسي.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك قام بقيد الثلاثي حمدي علاء وأحمد زكي ويوسف إبراهيم "أوباما"، في قائمته استعداداً لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، وقال في فيديو نشره عبر منصة "يوتيوب": "الزمالك نجح في قيد الثلاثي العائد من الإعارة، قبل خوض أول جولة في البطولة العربية".

وأشار مرتضى منصور إلى أن الزمالك واتحاد الكرة المصري أرسلا خطابًا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلبا خلاله استعجال وصول البطاقة الدولية الخاصة بأوباما.

وكان حمدي علاء أعير الموسم الماضي للبنك الأهلي، وأحمد زكي إلى نادي زد، فيما كان أوباما يلعب مع الحزم السعودي في دوري يلو، قبل أن يقوده للصعود إلى دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل، لكنه لم يستكمل معه مشواره وعاد إلى صفوف فريقه الأصلي الزمالك من جديد.

يذكر أن الزمالك ممنوع من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب المديونات الملزم النادي الأبيض بدفعها لكل من نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، ومحترف الزمالك السابق الغاني بنيامين أشيمبونغ، وتسمح لوائح "فيفا" للنادي المصري بتسجيل لاعبيه العائدين من الإعارة بشكل طبيعي، لكن سيحتم على الزمالك سداد مديوناته خلال أقرب وقت حتى يتمكن من قيد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري.

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