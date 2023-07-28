الاتفاق السعودي يتعاقد مع هندرسون قائد ليفربول

المصدر: الرياض - د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الاتفاق السعودي، تعاقده رسمياً مع قائد ليفربول الإنجليزي جوردان هندرسون ليدعم خط وسط الفريق.

جرت مراسم التوقيع في مانشستر، بحضور نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل. ويعتبر جوردان هندرسون قائداً أسطورياً في ليفربول حيث تسلم القيادة من الأسطورة الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني الحالي لفريق الاتفاق الحالي. وبدأ هندرسون مسيرته الكروية مع نادي سندرلاند الإنجليزي عام 2008 ثم لعب مع كوفنتري في 2009, قبل أن ينتقل إلى ليفربول من 2011 وحتى 2023، وشارك في 492 مباراة في جميع البطولات، وسجل 33 هدفاً.

وقاد هندرسون ليفربول لتحقيق 7 بطولات في طليعتها الفوز بدوري أبطال أوروبا في 2019 والدوري الإنجليزي في 2020، وحاز هندرسون في 2020 جائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز