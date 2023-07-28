فوز «الشرطة» العراقي في افتتاح بطولة الأندية العربية

المصدر: متابعة - أحمد عيسى

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تغلّب «الشرطة» العراقي على الصفاقسي التونسي 1 - صفر، أمس، في افتتاح كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وسجل علاء عبد الزهرة هدف المباراة من ركلة جزاء بالدقيقة 64، وتعادل السد القطري مع الوداد البيضاوي المغربي بدون أهداف.

وتقام اليوم 4 مباريات، ويبدأ الوحدة مشواره بلقاء الكويت بالمجموعة الرابعة وسط طموحات كبيرة بالمنافسة على اللقب، بينما يلعب شباب بلوزداد الجزائري مع الرجاء المغربي «حامل اللقب» في قمة مغربية جزائرية بالمجموعة نفسها، ويصطدم النصر السعودي المدجج بالنجوم مع جاره الشباب بالمجموعة الثالثة، التي تشهد لقاء الزمالك المصري والاتحاد المنستيري.

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