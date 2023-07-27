أهلي طرابلس ينتزع نقطة ثمينة من الهلال في كأس الملك سلمان للأندية

المصدر: وكالات

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فرض أهلي طرابلس الليبي التعادل على الهلال السعودي دون أهداف في بداية مشوارهما بدور المجموعات في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في السعودية اليوم الخميس.

وعجز الهلال وصيف بطل آسيا، الذي استغنى عن خدمات المهاجمين أوديون إيجالو وموسى ماريجا، عن إيجاد حلول للوصول لمرمى الأهلي في أبها، وكانت أخطر محاولاته في الدقيقة 70 حين سدد المهاجم عبد الله رديف ضربة رأس ارتدت من العارضة.

جاءت المباراة منخفضة المستوى وقليلة الفرص، لكن كان الهلال أقرب للتسجيل في الشوط الأول من تسديدة سعود عبد الحميد التي تصدى لها الحارس محمد نشنوش.

وغابت الدقة عن محاولات الوافدين الجديدين للهلال لاعب وسط البرتغال روبن نيفيز ومدافع السنغال كاليدو كوليبالي، بينما جلس سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم في المدرجات، ومرت تسديدة ميشايل ديلجادو بجوار مرمى الفريق الليبي قبل الاستراحة.

وكان يمكن لأهلي طرابلس خطف هدف عندما انفرد الخطير أنيس سالتو بالحارس عبد الله المعيوف لكنه مرر إلى علي أبو عرقوب الذي سدد بجوار القائم.

وتساوى الفريقان مع السد القطري والوداد المغربي بالمجموعة الثانية بعد تعادلهما بنفس النتيجة في وقت سابق اليوم.

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