الشرطة العراقي يحصد أول ثلاث نقاط في كأس الملك سلمان للأندية

المصدر: وكالات

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تغلب الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي 1 /صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، والتي انطلقت اليوم في السعودية.

وسجل علاء عبد الزهرة هدف المباراة الوحيد للشرطة من ضربة جزاء في الدقيقة 64.

وشهدت المباراة تعرض أحمد العجال لاعب الصفاقسي للطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 62.

وتضم المجموعة الأولى إلى جانب الشرطة والصفاقسي، فريقي اتحاد جدة السعودي والترجي التونسي، واللذان يلتقيان في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وتستضيف مدن أبها والطائف والباحة، منافسات البطولة التي تتواصل حتى يوم 12 أغسطس المقبل.

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