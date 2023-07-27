النصر السعودي يختتم معسكر اليابان بتعادل إيجابي مع إنتر ميلان

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اختتم فريق النصر السعودي جولته في اليابان بالتعادل مع إنتر ميلان الإيطالي 1 / 1 في مباراة كرة القدم الودية التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على ملعب "يانمار" بمدينة أوساكا اليابانية.

وكان النصر قد استهل جولته بالتعادل مع باريس سان جيرمان الفرنسي سلبيا أمس الأول الثلاثاء، ثم اختتم اليوم جولته، قبل العودة إلى السعودية لبدء مشواره في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

ودخل النصر المباراة بالقوة الضاربة بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضمت التشكيلة كذلك الوافد الجديد البرازيلي أليكس تيليس بجانب نواف العقيدي وسلطان الغنام وعلي لاجامي وعبدالله مادو وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وخالد الغنام وعبد الرحمن غريب وأندرسون تاليسكا.

وقدم لاعبو النصر مباراة قوية أمام وصيف بطل أوروبا لاسيما في الشوط الأول الذي شهد تفوقا واضحا للنصر أمام إنتر ميلان ، ليتمكن عبد الرحمن غريب من ترجمة هذه الأفضلية إلى هدف من صناعة تاليسكا في الدقيقة 23.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول، أدرك إنتر ميلان التعادل عن طريق لاعبه دافيد فراتسي.

وكان النصر قد خاض معسكرا في البرتغال قبل جولة اليابان، لعب خلاله أربع مباريات ودية حيث تغلب على ألفيركا 2 / صفر، قبل أن يفوز على فارينسي 5 / 1، بينما خسر أمام سيلتا فيجو صفر / 5 ثم اختتم ودياته في البرتغال بالخسارة أمام بنفيكا 1 / 4 .

ويستهل النصر مشواره في بطولة كأس الملك سلمان بمواجهة الشباب السعودي غدا الجمعة، قبل أن يواجه الاتحاد المنستيري التونسي يوم 31 يوليو الجاري، فيما يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الزمالك المصري يوم الثالث من أغسطس المقبل.

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