رغم وصوله باريس.. مبابي يرفض الاجتماع برئيس الهلال السعودي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زعمت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن وكلاء أعمال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، رفضوا الاجتماع مع وفد نادي الهلال السعودي.

وقدّم الزعيم عرضاً فلكياً للحصول على توقيع مبابي، حيث يستعد للتنازل عن 259 مليون جنيه إسترليني لإتمام الصفقة معه، كما سيتحصّل الهدّاف بدوره على رواتبٍ ضخمةٍ تتخطى حاجز الـ 600 مليون جنيه إسترليني.

ولم يكتفِ مبابي بالرفض المبدئي لعرض الهلال السعودي، وذلك على الرغم من موافقة باريس سان جيرمان عليه، بل أصبحت "ديلي ميل" تتحدث عن رفض ابن الـ 24 عامًا لحدوث اللقاء بين وكلاء أعماله ووفد الهلال، والمتواجد حالياً في باريس.

وكان وفد الهلال الذي يتقدمه فهد بن نافل رئيس النادي، قد حط الرحال إلى العاصمة الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية، لحسم صفقة مالكوم القادم من سانت زينيت بطرسبرج الروسي، ولتدشين المفاوضات مع ماركو فيراتي زميل مبابي في باريس سان جيرمان.

وتأملّ الوفد برئاسة بن نافل أن يتسنى له لقاء مبابي ووكلاء أعماله، وذلك بهدف التفاوض معه، وإقناعه بالانتقال إلى استاد الملك فهد الدولي، لكن الصحيفة الإنجليزية أكدت أن وكلاء مبابي، رفضوا الاجتماع مع وفد نادي الهلال السعودي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز