كاد يفقده مع ليفربول.. الاتفاق السعودي يحافظ لهيندرسون على مكانه بمنتخب إنجلترا

المصدر: البيان

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على النقيض من مخاوف جوردان هيندرسون بأن يفقد مكانه في المنتخب الإنجليزي في حال رحيله إلى الاتفاق السعودي (فارس الدهناء)، فإن الصفقة قد تخدم مسيرته الدولية.

وكانت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية قد كشفت عن تشاور هيندرسون، نجم ليفربول الإنجليزي، مع جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، قبل الموافقة على عرض فارس الدهناء.

وكان هيندرسون، والذي لعب 77 مباراةً دوليةً بشعار الأسود الثلاثة، يخشى عدم استدعائه مستقبلا للمنتخب الإنجليزي في حال ابتعاده عن أوروبا، وانتقاله إلى دوري روشن للمحترفين.

ووفقا لـ"ديلي ميرور"، فقد طمأن ساوثجيت اللاعب الثلاثيني بأن التوجّه إلى الخليج لن يعصف بحظوظه في تلقي الدعوة لتمثيل المنتخب الإنجليزي.

بل يُعتقد الآن بأن الاتفاق قد يصبح بوابة هيندرسون للمحافظة على موقعه مع الأسود الثلاثة.

فلقد كانت فرص هيندرسون للمشاركة أساسيا مع ليفربول قد تعرّضت للخطر خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إذ انتدب النادي الإنجليزي الثنائي أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي.

ولم تكن احتمالية الجلوس احتياطيا في "استاد آنفيلد" ستساعد هيندرسون على الاستمرار لاعبا في صفوف المنتخب الإنجليزي.

أما مع فارس الدهناء، فإن هيندرسون يكاد يضمن التواجد في التشكيلة الأساسية، لا سيما في ظل العلاقة القوية بينه وبين ستيفن جيرارد، المدير الفني الجديد للفريق السعودي.

ومن المتوقع أن تبرهن المشاركة الدائمة في "استاد الأمير محمد بن فهد" على قدرة هيندرسون في اللعب على الصعيد الدولي.

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