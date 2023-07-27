كأس العالم 2026.. السعودية رفقة الأردن في مجموعة سهلة بتصفيات آسيا

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تلعب السعودية التي تغلبت على الأرجنتين في افتتاح بطولة قطر قبل تتويج المنتخب الأمريكي الجنوبي باللقب فيما بعد، ضمن المجموعة السابعة السهلة إلى جوار الأردن وطاجيكستان والفائز من مواجهة كمبوديا وباكستان، بالدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لنسخة 2026 في كل من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا وكذلك كأس آسيا 2027.

تخوض قطر التي استضافت كأس العالم لكرة القدم 2022، غمار

وتخوض قطر التي استضافت كأس العالم لكرة القدم 2022، التصفيات إلى جوار جارتها الكويت والهند والمتأهل من مباراة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا ضمن المجموعة الأولى.

ووقع المنتخب السوري في المجموعة الثانية الصعبة، حيث يلتقي مع اليابان وكوريا الشمالية والفائز من مواجهة ميانمار وماكاو بالدور الأول، وسيضطر المنتخب السوري للسفر ثلاث مرات إلى أقصى الشرق لمواجهة منافسيه بالمجموعة.

وتقام عشر مواجهات في الدور الأول، إذ يتأهل منها عشرة منتخبات للدور الثاني، ويضم الدور الثاني 36 منتخباً قُسمت إلى تسع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات تتنافس بنظام الدوري من دورين، وتقام منافسات هذا الدور خلال الفترة من نوفمبر تشرين الثاني 2023 حتى يونيو حزيران2024.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، وفي ذات الوقت تحجز هذه المنتخبات مقاعدها في نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وفيما يلي قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026 وكأس آسيا 2027:

المجموعة الأولى: قطر - الهند - الكويت - الفائز بين أفغانستان ومنغوليا

المجموعة الثانية: اليابان - سوريا - كوريا الشمالية - الفائز بين ميانمار وماكاو

المجموعة الثالثة: كوريا الجنوبية - الصين - تايلاند - الفائز بين سنغافورة وجوام

المجموعة الرابعة: سلطنة عُمان - قرغيزستان - ماليزيا الفائز بين تايوان وتيمور الشرقية

المجموعة الخامسة: إيران - أوزبكستان - تركمانستان - الفائز بين هونج كونج وبوتان

المجموعة السادسة: العراق - فيتنام - الفلبين - الفائز بين إندونيسيا وبروناي

المجموعة السابعة: السعودية - الأردن - طاجيكستان - الفائز بين كمبوديا وباكستان

المجموعة الثامنة: الإمارات - البحرين - الفائز بين اليمن وسريلانكا - الفائز بين نيبال ولاوس

المجموعة التاسعة: أستراليا - فلسطين - لبنان - الفائز بين المالديف وبنجلادش

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز