نجوم العالم يجذبون الأنظار إلى البطولة العربية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تفتتح مساء اليوم بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال لكرة القدم تحت ضيافة المملكة العربية السعودية، بمشاركة 16 فريقاً تنتمي إلى 10 دول، تم توزيعها إلى 4 مجموعات، وتقام البطولة في مدينتي أبها والطائف، وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل موعد المباراة الختامية، وقرر الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق أن تقام النسخة الـ 30 من البطولة تحت مسمى «كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال» تقديراً للدعم الذي ظل يقدمه خادم الحرمين الشريفين للكرة العربية والاتحاد العربي.

وتجمع مواجهة الافتتاح اليوم عند الخامسة مساءً السد القطري والوداد المغربي، على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، ويلتقي في المواجهة الثانية الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي عند السابعة مساءً، وتقام مباراة ثالثة تجمع الأهلي طرابلس والهلال السعودي في التاسعة مساءً، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الترجي التونسي والاتحاد السعودي عند الساعة الحادية عشرة ليلاً، وتقام 4 مواجهات يومياً في مرحلة المجموعات بتواقيت مختلفة قبل الانتقال إلى ربع النهائي.

ويشارك الوحدة، ممثلاً للكرة الإماراتية في المحفل العربي ضمن المجموعة الرابعة، وتبدأ مبارياته عند التاسعة مساء غدٍ أمام الكويت الكويتي، وسط طموحات كبيرة بنجاحه في مشوار البطولة وبلوغه مراحل متقدمة.

أسماء عالمية

وتشهد النسخة الجديدة من البطولة مشاركة أسماء عالمية تمنحها المزيد من الإثارة والاهتمام والمشاهدة من مختلف دول العالم، وذلك بوجود نخبة من اللاعبين العالميين مع مختلف الفرق خصوصاً السعودية، ومن أبرزها مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر، والفرنسي كريم بنزيما مع الاتحاد جدة بعد انضمامه إليه حديثاً، بجانب مواطنه نغولو كانتي، ويتابع الجمهور أيضاً البرتغالي روبن نيفيز والسنغالي كوليبالي، والعديد من الأسماء العربية والأجنبية والأفريقية مع مختلف فرق البطولة مثل مشاركة التونسي طه الخنيسي مع الكويت الكويتي، وتجذب شهرة الإماراتي إسماعيل مطر قائد الوحدة أنظار الجمهور العربي لما يتمتع به من تاريخ وسمعة طيبة في مختلف الملاعب، وأيضاً هنالك محمود عبد الرازق (شيكابالا) مع الزمالك المصري وغيرهم من الأسماء التي تشعل مباريات البطولة قبل صافرة بداية جميع المواجهات.

وخلال البطولة يدافع الرجاء المغربي عن لقبه الذي توج به في النسخة السابقة بعد فوزه في النهائي على اتحاد جدة بركلات الترجيح ليعود من جديد إلى المشاركة بدافع المحافظة على اللقب وتكرار الإنجاز في وجود الاتحاد الذي يسعى للثأر والتتويج باللقب.

التتويج باللقب

ومن الملاحظات أن 12 من الفرق المشاركة في البطولة سبق لها التتويج باللقب والبعض منها لأكثر من مرة مثل الترجي التونسي الذي أحرز اللقب 3 مرات كأكثر الفرق تتويجاً مع الكرخ العراقي الذي يعتبر صاحب إنجاز متفرد بنيله البطولة 3 مرات متتالية، كما فاز الهلال والشباب السعوديان المشاركان في البطولة باللقب مرتين، بينما هنالك 4 فرق فقط لم يكتب لها النجاح معانقة اللقب وهي الوحدة الإماراتي، الأهلي طرابلس، شباب بلوزداد الجزائري، الكويت الكويتي، والتي تمتلك الفرصة لمعانقة الكأس للمرة الأولى في النسخة الجديدة.

جوائز

وتتنافس الفريق على جوائز مالية بقيمة 10 ملايين دولار، باستثناء 20 ألفاً تم منحها لفرق الدور التمهيدي، فيما ضمن كل فريق ببلوغه مرحلة المجموعات مبلغ 100 ألف دولار، ويحصل البطل على جائزة مالية قيمة تشجيعاً للفرق على بذل أقصى جهد لرفع المستوى الفني للمنافسة والمساهمة في تطوير الكرة العربية.

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