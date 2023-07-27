اتحاد الكرة الجزائري يحلّ نفسه

المصدر: (الجزائر - د ب أ)

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أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس، حلّ نفسه، ودعا لانتخابات جديدة، على خلفية استقالة رئيسه جهيد زفيزف، وتعارض عضوية 3 أعضاء منه مع اللوائح التنظيمية. وقال الاتحاد الجزائري في بيان إن مكتبه التنفيذي اجتمع في جلسة استثنائية لمناقشة نقطة واحدة في جدول الأعمال تخص استقالة الرئيس زفيزف، لافتاً إلى أنه أحيط علماً بهذه الاستقالة.

وتبعاً لذلك، فإن الأمين العام منير دبيشي، سيتولى تسيير الاتحاد الجزائري مؤقتاً حتى انعقاد الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء الاتحاد بمن فيهم الرئيس الذين سيكملون العهدة المتبقية والتي تنقضي في 2025، وفق الشروط المحددة في اللوائح السارية.

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