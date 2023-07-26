الهلال السعودي يضم البرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبرج الروسي

المصدر: وكالات

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أعلن الهلال المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء تعاقده مع المهاجم البرازيلي مالكوم قادما من زينيت سان بطرسبرج الروسي.

وبث الهلال عبر حسابه على منصة أكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر مقطع فيديو لرسوم متحركة يستعرض فيه صفقاته السابقة هذا الصيف قبل ان يختمه بعبارة "مرحبا بك مالكوم".

وأرفق الهلال مقطع الفيديو بعبارة "راقص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبا".

ولم يكشف الهلال عن قيمة الصفقة.

وأصبح مالكوم، مهاجم برشلونة السابق البالغ عمره 26 عاما، رابع صفقات الهلال في الصيف الحالي بعد السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي والبرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون واندرارز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش من لاتسيو.



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الهلال السعودي يعلن ضم البرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبرج الروسي لتقوية خط الهجوم...@Alhilal_FC#البيان_الرياضيhttps://t.co/7S00DJsL4y pic.twitter.com/8J5dVQ7l7C — البيان الرياضي (@AlBayanSports) July 26, 2023

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