مدرب الهلال: كوليبالي إضافة قوية للفريق وحجم التنافس كبير في البطولة العربية

المصدر: وكالات

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شدد خورخي خيسوس، مدرب الهلال السعودي، على أهمية بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، بالنسبة للأندية السعودية، مشيراً إلى حجم التنافس الكبير بين كافة الفرق، ومؤكداً أنها خير وسيلة للتحضير لانطلاقة الموسم الجديد.

وأضاف خيسوس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أهلي طرابلس الليبي، غدا الخميس، في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية بالبطولة: "أشعر دائماً بالانتماء إلى هذا النادي الكبير، وكنت مقدراً تماماً لرغبتهم في عودتي لقيادة الفريق مرة أخرى، نحن الآن نحاول معالجة بعض الأخطاء ليكون الهلال في أفضل حالة فنية".

وقال عبدالله المعيوف، حارس مرمى الهلال، إن التعاقد مع المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي "يُمثل دعماً قوياً وإضافة لصفوف الفريق"، معرباً عن سعادته البالغة بعودة المدرب خيسوس لمنصب المدير الفني مرة أخرى.

واختتم خيسوس تصريحاته بقوله: "نحن سعداء للغاية بوجود خيسوس لما يمتلكه من خبرات فنية كبيرة، ونؤمن بأننا سنحقق نتائج مميزة وسننافس بقوة لحصد لقب البطولة العربية".

من جانبه، تحدث طارق جايا، مدرب أهلي طرابلس الليبي، عن قيمة هذه البطولة ومدى طموح فريقه لتمثيل ليبيا بشكل مشرف، من خلال تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات مذهلة.

واختتم بقوله: "سنسعى لتمثيل مشرف مع وجود الواقعية في رؤيتي الفنية نتيجة وجود لاعبين مصابين وأيضاً لاعبين لم يتأقلموا مع الفريق حتى الآن".

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