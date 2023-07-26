مدرب الاتحاد السعودي: الوافدون الجدد جاهزون للمشاركة أمام الترجي

المصدر: وكالات

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قال نونو سانتو مدرب الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء إن الوافدين الجدد جاهزون للمشاركة في مواجهة الترجي التونسي في البطولة العربية الأندية التي تنطلق غدا الخميس.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية تعاقد الاتحاد مع عدد من اللاعبين البارزين من بينهم الفرنسيان كريم بنزيمة قادما من ريال مدريد ونجولو كانتي قادما من تشيلسي الإنجليزي والبرتغالي جواو فيليبي (جوتا) جناح سيليتك الاسكتلندي.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة الترجي في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى التي تضم كذلك النادي الصفاقسي التونسي والشرطة العراقي، فتح سانتو الباب أمام مشاركة الصفقات الجديدة في مواجهة الترجي.

وقال المدرب البرتغالي "إدارة النادي أبلغتنا بإمكانية مشاركة جميع اللاعبين الجدد في مباراة الغد"، لكنه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في مواجهة الترجي.

وأضاف "من المهم أن يظهر اللاعبون الجدد استجابتهم الكبيرة مع باقي اللاعبين في لقاء الغد وسنحدد اللاعبين الأساسيين من خلال الحصة التدريبية اليوم".

كما فتح المدرب الباب أمام استقدام المزيد من اللاعبين قبل موسم يدافع فيه عن لقب الدوري ويخوض فيه كأس العالم للأندية التي ستقام في السعودية في ديسمبر المقبل.

وقال "نتطلع لتدعيم صفوفنا بإضافات جديدة خلال فترة الانتقالات الجارية للمنافسة بقوة على الاستحقاقات المتاحة أمامنا".

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