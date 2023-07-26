الأندية الخليجية تستهل مشوارها بالبطولة العربية

المصدر: البيان

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تنطلق غداً الخميس منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية في نسختها الـ 16 والتي تستضيفها السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

وتبلغ جوائز البطولة أكثر من 10 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ويحصل الوصيف على 5.2 مليون دولار، فيما تحصل الفرق المتأهلة للمربع الذهبي على 150 ألف دولار، ويحصل كل فريق في دور المجموعات على 100 ألف دولار.

وتستهل الأندية الخليجية غدا مواجهات الجولة الأولى، حيث تفتتح البطولة بمواجهة السد القطري والوداد المغربي ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفي ذات المجموعة يلتقي الهلال السعودي مع أهلي طرابلس الليبي.

وفي المجموعة الأولى، يواجه اتحاد جدة بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، نادي الترجي التونسي، وتشهد ذات المجموعة أيضاً مواجهة الشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

فيما تستأنف مباريات الجولة الجمعة بمواجهتين خليجيتين خالصتين، حيث يواجه الكويت الكويتي الوحدة الإماراتي، والنصر السعودي مواطنه الشباب.

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