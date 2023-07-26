ليس بسبب الكلاب.. تعطل صفقة انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة

المصدر: البيان

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نفت تقارير صحفية، ما يتردد عن تسبب الحظر على بعض فصائل الكلاب بالمملكة العربية السعودية في تعطل صفقة التحاق فابينيو باتحاد جدة السعودي.

وكان اتحاد جدة في طور التفاوض مع فابينيو نجم ليفربول، حيث بدا وأن الصفقة تمضي في طريقها للنهاية السعيدة، وعرض اتحاد جدة مبلغاً يقدّر بـ 40 مليون جنيه أسترليني على ليفربول للحصول على نجمه، كما وعد بمنح فابينيو راتباً أسبوعياً يصل إلى 425 ألف جنيه أسترليني، إلا أن المفاوضات توقّفت لبرهةٍ، وتقرر أن يعود فابينيو للتدرب مع ليفربول.

وتداولت وسائل الإعلام أنباءً عن تعطّل المفاوضات بين اتحاد جدة وفابينيو نظراً لرفض إدخال كلبي اللاعب "فصيلة البولدوج" إلى السعودية، نتيجة الحظر المفروض في المملكة على هذه النوعية من الكلابٍ نظراً إلى خطورتها.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن التأخير في حسم صفقة فابينيو جاء بسبب تأخيرٍ في إجراءات التعاقد، ولا علاقة له بالحظر على الكلاب، ولفتت الصحيفة إلى أن المفاوضات تجري حالياً على قدمٍ وساق بين اتحاد جدة وفابينيو، وجميع الأطراف المعنية لا زالت تسعى إلى إتمام الصفقة.

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