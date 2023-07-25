قمة بدون أهداف.. النصر يتعادل مع باريس في ودية اليابان

المصدر: وكالات

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تعادل النصر السعودي مع باريس سان جيرمان الفرنسي سلبياً، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء خلال جولتهما في اليابان استعداداً للموسم الجديد.

وشهد اللقاء الظهور الأول للقميص الجديد لفريق النصر السعودي، الذي سيخوض به منافسات الموسم المقبل.

وقدم لاعبو النصر أداء مقنعاً أمام نجوم باريس سان جيرمان، وتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق السعودي، وكاد أن يهز الشباك في أكثر من مناسبة قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء كذلك تألق الإيفواري سيكو فوفانا في أول ظهور له مع النصر، حيث نال استحسان الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي أشادت بسرعة انسجامه مع الفريق.

وخاض النصر أربع مباريات ودية ضمن معسكره السابق في البرتغال حيث تغلب على ألفيركا 0/2، وفارينسي 1/5، بينما خسر أمام سيلتا فيغو الإسباني 0/5، وأمام بنفيكا 1/4.

ويلتقي النصر فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد غد الخميس، في وديته الثانية والأخيرة بجولة اليابان، قبل العودة إلى السعودية للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

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