اجتماع حاسم في اليابان.. ماني يعطي الضوء الأخضر لعرض النصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب السنغالي ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ، من الانتقال إلى النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن وكيل ساديو ماني سيسافر إلى طوكيو هذا الأسبوع للتفاوض بشكل رسمي مع مسؤولي النصر خلال جولة الفريق التحضيرية في اليابان.

وأضاف فابريزيو، أن المفاوضات بين النصر ووكيل ساديو ماني ستصبح أكثر واقعية بعدما أعطى اللاعب الضوء الأخضر لمناقشة العرض المقدم، وستبدأ جميع الأطراف الآن في التفاوض على أرقام الصفقة المحتملة من حيث القيمة المالية لنادي بايرن ميونخ والراتب السنوي المقدم إلى ماني بالإضافة إلى مدة التعاقد.

وقدم النصر عرضاً مميزاً لماني بقيمة 40 مليون يورو في الموسم الواحد لمدة 3 سنوات، كما سيدفع النادي السعودي 40 مليون يورو إلى بايرن ميونخ لشرائه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز