الكونفدرالية الإفريقية.. قرعة مطمئنة لاتحاد الجزائر وسهلة للزمالك

المصدر: وكالات

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أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني للنسخة الجديدة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، عن مواجهة سهلة لفريق الزمالك المصري، الذي يبدأ البطولة من دور الـ 32.

ويتنافس 52 ناديًا في كأس الكونفدرالية حيث سيتم إعفاء أول 11 نادياً في التصنيف، من المشاركة في دور الـ 64.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك، الفائز من أرتا سولار الجيبوتي وهورسيد الصومالي، كما سيخوض فريق فيوتشر المصري البطولة من دور الـ 32، حيث سيواجه الفائز من مباراة سيجندا بيج ستارز التنزاني وجيه كيه يو من زنزبار.

وينتظر فريق نهضة بركان المغربي في دور الـ ـ32 الفائز من بينديل إنشورانس النيجيري وأولمبي الشلف الجزائري، ويترقب اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب، الفائز من المغرب الفاسي ولوتو البنيني.

وينتظر ريفرز يونايتد النيجيري الفائز من كاسا سبورتس السنغالي وإتوال فيلانتي واجادوجو البوركيني، ويواجه الإفريقي التونسي الفائز من بحر دار كينيما الإثيوبي وعزام يونايتد التنزاني.

وسيخوض كمبالا سيتي الأوغندي مواجهة مع الفائز من الأولمبي الباجي التونسي وأبوسليم الرياضي، ويواجه رايون سبور الرواندي الفائز من كاكامينجا الكيني والهلال الليبي.

وسيلتقي سانت لوا لوبوبو من الكونغو الديمقراطية بالفائز من سيكوكون يونايتد ويانج بافالوز من سوازيلاند، ويلتقي ساجرادا الأنجولي مع الفائز من مابوتو من موزمبيق، وبيل لوميير من جزر القمر، فيما يتقابل سوبر سبورت الجنوب إفريقي مع الفائز من جابورون يونايتد وإلجيكو بلاس.

وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول أحد أيام 18 - 19 - 20 أغسطس المقبل، فيما تقام مباريات إياب الجولة ذاتها أحد أيام 25 - 26 - 27 من الشهر ذاته، وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني أحد أيام 15 - 16 - 17 سبتمبر المقبل، وجولة الإياب أحد أيام 29 - 30 سبتمبر، والأول من أكتوبر المقبل.

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