نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا

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أقيمت اليوم الثلاثاء، قرعة الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، للكشف عن مباريات البطولة في نسختها الجديدة.

وكان الاتحاد الإفريقي قرر إعفاء الأندية العشرة الأولى في التصنيف التراكمي من المشاركة في دور الـ 64 على أن تشارك هذه الأندية بداية من دور الـ 32.

ولن يشارك الأهلي حامل لقب النسخة الماضية في دور الـ 64، وكذلك فريق بيراميدز وفقًا للتصنيف التراكمي الذي أصدره الاتحاد الإفريقي في الأيام الماضية، وأيضاً الوداد المغربي وصن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري، وسيمبا التنزاني وحوريا كوناكري الغيني ومازيمبي الكونغولي، جميع هذه الأندية لن تشارك في مواجهات دور الـ 64.

مواعيد مباريات الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

تنطلق مباريات الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا من دور الـ 64 أغسطس المقبل، بينما ستقام مباريات الذهاب في دور الـ 32 أيام 15 و16 و17 سبتمبر المقبل، على أن تكون مباريات الإياب أيام 29 و30 سبتمبر و1 أكتوبر.

نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا

كي أم (زنزيبار) ضد سان جورج (إثيوبيا) - الفائز يواجه الأهلي في دور الـ 32

حافيا كوناكري (غينيا) ضد جينيراسيون فوت (السنغال) - الفائز يواجه الوداد المغربي في دور الـ 32

جارد (النيجر) ضد دوان (بوركينا فاسو) - الفائز يواجه الترجي التونسي في دور الـ 32

ميديما (غانا) ضد ريمو ستارز (نيجيريا) - الفائز يواجه حوريا الغيني في دور الـ 32

جاديكا (الصومال) ضد الجيش (روندا) - الفائز يواجه بيراميدز في دور الـ 32

بيندجي (الجابون) ضد بومامورو (بوروندي) - الفائز يواجه صنداونز في دور الـ 32

أفريكان ستارز (ناميبيا) ضد ديناموز (زامبيا) - الفائز يواجه سيمبا التنزاني في دور الـ 32

سونجو (موزمبيق) ضد مامبا (إي سواتيني) - الفائز يواجه بترو أتلتيكو في دور الـ 32

بو رينجرز (سيراليون) ضد ليسكر (ليبريا) - الفائز يواجه شباب بلوزداد (الجزائر) في دور الـ 32

دراجون (غينيا الاستوائية) ضد بيج بوليتس (مالاوي) - الفائز يواجه مازيمبي الكونغولي في دور الـ 32

شباب قسنطينة (الجزائر) ضد النجم الساحلي (تونس) - الفائز يواجه الفائز من أسكو دي كارا (توجو) ضد الجيش الملكي (المغرب) في دور الـ 32

ريال باماكو (مالي) ضد القطن (الكاميرون) - الفائز يواجه الفائز من نواذيبو (موريتانيا) ضد أهلي طرابلس (ليبيا) في دور الـ 32

أول أغسطس (أنجولا) ضد فيتا كلوب (الكونغو) - الفائز يواجه الفائز من سلام (جنوب السودان) ضد الهلال (السودان) في دور الـ 32

أوتوهو (جمهورية الكونغو) ضد المريخ (السودان) - الفائز يواجه الفائز من جيبوتي ضد يانج أفريكانز في دور الـ 32

جالاكسي (بوتسوانا) ضد فايبرز (أوغندا) - الفائز يواجه الفائز من جبل (جزر القمر) ضد أورلاند بايرتس (جنوب إفريقيا) في دور الـ 32

أهلي بنغازي (ليبيا) ضد إنييمبا (نيجيريا) - الفائز يواجه الفائز من القطن (بنين) ضد أسيك (كوت ديفوار) في دور الـ 32