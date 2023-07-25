لاختيار وجهته المقبلة.. بن شرقي حائر بين 3 دوريات

المصدر: البيان

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أصبح المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك المصري والجزيرة الإماراتي السابق، مطلوباً في 3 دوريات مختلفة، لضمه في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الأخير بالتراضي، خلال الأسابيع الماضية.

وزعم سانتي أونا الصحفي بموقع "فوت ميركاتو"، بأن نادي الوحدة الإماراتي بات يتنافس على التعاقد مع أشرف بن شرقي، خاصة أن مدرب الفريق بيتسو موسيماني يعرف بن شرقي تمام المعرفة منذ فترتهما في الدوري المصري، وذلك على الرغم من أنهما لم يعملا جنباً إلى جنب، حيث كان موسيماني يدرب الأهلي فيما كان يلعب بن شرقي للزمالك.

ونوّه أونا إلى مطاردة الاتفاق والوحدة السعوديين أيضاً لبن شرقي، متحدثاً عن اهتمام نادٍ رابع من الدوري الفرنسي، بالحصول على خدمات الدولي المغربي، دون أن يفصح عن هويته.

وشدد أونا على أن بن شرقي لم يتخذ قراره النهائي حتى الآن، بشأن وجهته المقبلة.

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