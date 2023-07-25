تقارير: الأهلي المصري يضم أبرز مواهب الدوري المغربي

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كشفت التقارير المغربية عن توصل النادي الأهلي المصري لاتفاق مع نادي الجيش الملكي المغربي بخصوص ضم جناحه المميز رضا سليم.

وذكر موقع البطولة المغربي أن سليم وقع عقداً مبدئياً مع الأهلي لمدة 4 سنوات ليكون اللاعب المغربي الثالث الذي ينضم إلى الأهلي، بعد وليد أزارو وبدر بانون.

ولم يذكر الموقع أي تفاصيل متعلقة بقيمة الصفقة، لكن العديد من التقارير الصحفية أشارت إلى أن الأهلي سيدفع قرابة مليوني دولار للنادي المغربي، للحصول على خدمات اللاعب، الذي ينتهي عقده مع الجيش في 2024.

جدير بالذكر أن سليم، الذي تألق في الدوري المغربي ويعد من أبرز مواهبه، لعب 115 مباراة مع الجيش الملكي، حيث سجل 32 هدفاً وقدم 26 تمريرة حاسمة.

وفي الموسم الماضي وحده، أضاف سليم 11 هدفاً و10 تمريرات حاسمة إلى سجله، مساهما بشكل كبير في قيادة فريقه للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2008.

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