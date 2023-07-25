أنباء عن رحيل علي معلول إلى الدوري السعودي

المصدر: البيان

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بعد سبع سنوات قضاها علي معلول في الأهلي المصري حقق فيها 17 لقباً ذكرت تقارير إعلامية تونسية أن اللاعب أبلغ النادي الأهلي برغبته في الانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب موقع فووت 24 التونسي فإن اللاعب الدولي التونسي علي معلول قرر مغادرة الأهلي المصري رسميا خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد مسيرة دامت 7 سنوات كاملة

وأضاف أن معلول يملك عروضاً من أندية سعودية وقطرية راغبة في انتدابه خلال الميركاتو الصيفي الجاري لكن يبقى الدوري السعودي الوجهة الأقرب لأسطورة الأهلي المصري وابن النادي الصفاقسي.

وتابع الموقع:"توج معلول بـ17 لقبا مع نادي القلعة الحمراء أبرزها دوري أبطال إفريقيا في 3 مناسبات إضافة إلى الدوري المصري 5 مرات والسوبر الإفريقي في مناسبتين".

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