رونالدو يشارك في تحدي الأطفال باليابان (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، مع مجموعة من الأطفال اليابانيين، لعب كرة القدم على هامش الجولة الصيفية لناديه الملقب بالعالمي.

ويتواجد النصر حالياً في اليابان بعد انتهاء رحلته إلى البرتغال، التي بدأ معسكره الإعدادي بها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وظهر رونالدو في فيديو متداول يشارك بعض الأطفال اليابانيين لعب كرة القدم، خلال فعالية كروية لإحدى أكاديميات كرة القدم في اليابان، ومثل رونالدو الفريق الأصفر ضد الأزرق، وخلال الفيديو ظهر النجم البرتغالي يمرر الكرة لأحد أطفال الفريق الأصفر الذي لم يتهاون في وضعها بالشباك الصغيرة.

وكان رونالدو وجه نصيحة لأطفال العالم خلال تصريحات في الأيام الماضية، قائلاً: "الموهبة وحدها لا تكفي"، مشيراً إلى أنه لديه 5 أطفال ويتمنى لهم وكذلك لجميع أطفال العالم النجاح في حياتهم، من خلال العمل الجاد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز