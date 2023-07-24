مدرب منتخب مصر يرد على عرض الأهلي السعودي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ترددت أنباء خلال الساعات الماضية، حول اقتراب نادي أهلي جدة السعودي من التوصل لاتفاق مع مدرب منتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفريق الملقب بالراقي بداية من الموسم الجديد، خاصة أن المدرب ليس بغريب عن أجواء الدوري السعودي في ظل توليه تدريب نادي النصر من قبل.

وقال محمد غرابة مدير منتخب الفراعنة في بيان صحفي نشره المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، أن فيتوريا مستمر في مهمته مع منتخب مصر، مشدداً على إنه لا صحة لما تردد حول توصله لاتفاق مع الأهلي السعودي.

وأكد غرابة أن ما زعمته إحدى الصحف بالسعودية حول هذا الأمر، ليس له أساس من الصحة، مشيراً إلى أنه تواصل مع فيتوريا هاتفياً خلال الساعات الماضية، وأكد الأخير إنه لم يتلق أي اتصالات من أي ناد سعودي.

وشدد مدير منتخب مصر على أن فيتوريا يتواجد مع عائلته في الوقت الحالي لقضاء إجازة الصيف، مشيراً إلى أن الأخير ملتزم بعقده مع الفراعنة، ويتجهز لبدء التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، وكذلك خوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها يناير المقبل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز