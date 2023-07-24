هدف رائع لفيرمينو في تدريب الأهلي السعودي (فيديو)

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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سجل النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدفاً رائعاً خلال إحدى تدريبات فريقه الجديد الأهلي السعودي، بالمعسكر المقام حالياً في دولة النمسا استعداداً للموسم الجديد.

وتفاعلت جماهير الأهلي السعودي بشكل كبير مع هدف فيرمينيو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن لهفتها لرؤية الدولي البرازيلي على أرض الواقع خلال مشاركاته الرسمية مع أهلي جدة في الموسم الجديد الذي ينطلق 11 أغسطس المقبل، ويستمر حتى 27 مايو 2024.

وتوقعت الجماهير الأهلاوية أن يكون فيرمينيو ثلاثية مميزة مع رياض بودبوز وهيثم عسيري، ويا حبذا أن ينضم لهم الدولي الجزائري رياض محرز، في ظل اقترابه من الانتقال بشكل رسمي إلى أهلي جدة.

يذكر أن فيرمينيو قاد الأهلي السعودي لتحقيق انتصار على شتولفيلدن النمساوي بـ 18 هدفاً دون رد، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

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