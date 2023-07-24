الاتحاد العربي يعرف جماهير كرة القدم بالمناطق المستضيفة للبطولة العربية

المصدر: البيان

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قام الحساب الرسمي للاتحاد العربي لكرة القدم على منصة "تويتر"، بنشر نبذة عن المناطق المستضيفة لمنافسات البطولة العربية، المقرر انطلاقها بعد أيام قليلة، ويشارك فيها عدد من الأندية العربية العملاقة مثل الوحدة الإماراتي والنصر السعودي والشباب السعودي واتحاد جدة السعودي والزمالك المصري والوداد المغربي.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم في وقت سابق، إقامة البطولة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل، في 3 مدن هي أبها والباحة والطائف، على ملاعب مدينة الملك فهد بالحوية في الطائف، وملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، وملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في أبها.

محافظة الطائف

تتبع لإمارة منطقة مكة المكرمة وتقع في غرب المملكة العربية السعودية ويـتـبــع لها عدة مراكز منها: ميسان والخرمة وتربة ورنيه، وتعد وجهة سياحية وتشتهر بمعالمها التاريخية والأثرية والتنموية الحديثة، تمتاز بقربها من مدينة مكة المكرمة ومحافظة جدة، بالإضافة إلى مـنـتـزهـاتـهـا وأسواقها الشعبية والحديثة، وأبرزها سوق عكاظ السنوي، ويتواجد بها ميقاتين للإحرام (السيل الكبير - وادي (محرم)، وتوجد بها مدينة الملك فهد بن عبدالعزيز الرياضية، بالإضافة إلى ميدان الملك خالد للفروسية (أحد أقدم ميادين سباقات الخيل بالمملكة)، ومن أبرز أنديتها الرياضية: عكاظ و وج .

منطقة الباحة

تقع في الجنوب الغربي من المملكة العربية السعودية وتضم مدينة الباحة المدينة الرئيسية للمنطقة وعدة محافظات منها: بلجرشي والمندق والـــعـقــيـق وقلوة والمخواة، وتمتاز المنطقة بطبيعتها الجغرافية الجبلية وتعد وجهة سياحية صيفية حيث تزخر بمعالمها التاريخية الأثرية والتنموية وبأسواقها الشعبية والحديثة، أبرزها قرية ذي عين الأثرية وغابة رغدان، وتوجد بها مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية، ومن أبرز أنديتها الرياضية: العين والحجاز والباحه وقلوه والمخواة.

منطقة عسير

تقع في جنوب غرب المملكة العربية السعودية وتضم مدينة أبها (المدينة الرئيسية للمنطقة) وعدة محافظات منها خميس مشيط، ومحايل عسير والنماص وسراة عـبيدة

تمتاز بموقعها الجغرافي وطبيعتها الجبلية الخلابة وبأسواقها الشعبية والـحــديـثـة حيث تعد وجهة سياحية صيفية، تزخر المنطقة بمعالمها التاريخية الأثرية والتنموية الحديثة، ومنها قرية رجال، ألمع وقصور آل سراح وسد أبها ومرتفعات السودة، وتوجد بهــا

مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، فيما تضم المنطقة عدة أندية رياضية هي: أبها وضمك والمصيف وجرش.

ويسع ملعب الملك فهد في مدينة الحوية الواقعة في الطائف لحضور 20 ألف متفرج، وهي نفس سعة ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، الذي يقع في أبها بمنطقة عسير، فيما يسع ملعب مدينة الملك سعود الرياضية الذي يقع في الباحة لـ 10 آلاف متفرج.

مجموعات كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"

المجموعة الأولى: الترجي التونسي، الاتحاد السعودي، الشرطة العراقي، الصفاقسي التونسي

المجموعة الثانية: الهلال السعودي، الوداد المغربي، السد القطري، أهلي طرابلس الليبي.

المجموعة الثالثة: الزمالك المصري، النصر السعودي، الاتحاد المنستيري التونسي، الشباب السعودي

المجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري، الرجاء المغربي، الوحدة الإماراتي، الكويت الكويتي

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