بطريقة ساخرة.. نجم مصر السابق يورط طارق حامد في أزمة كلاب فابينيو

المصدر: البيان

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ورط أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، مواطنه طارق حامد المحترف بصفوف اتحاد جدة، في أزمة دخول كلاب النجم البرازيلي فابينيو تافاريس إلى السعودية، بطريقة ساخرة.

وكانت جماهير اتحاد جدة السعودي طالبت بضرورة إصدار قرار باستثناء دخول كلاب فابينيو، لإتمام انتقاله إلى الفريق الملقب العميد، بعدما توقفت الصفقة بسبب أزمة الكلاب، حيث يصر اللاعب البرازيلي على اصطحاب كلابه الخاصة إلى السعودية، في الوقت الذي تمنع فيه المملكة دخول هذه النوعية من الكلاب من فصيلة بيتبول وروت وايلر، كونها خطيرة وعدوانية.

وقال ميدو عبر برنامجه "الريمونتادا" الذي يقدمه على قناة المحور الفضائية: "طارق حامد بلغ عن كلاب فابينيو.. عديها يا طارق"، في إشارة إلى سعي طارق حامد لإفساد صفقة فابينيو، لاسيما أن اللاعب المصري ارتبط أسمه بالرحيل عن الفريق السعودي في ظل اقتراب فابينيو من الانتقال إلى اتحاد جدة.

يذكر أن فابينيو خضع لإجراءات الكشف الطبي تمهيداً لانتقاله إلى صفوف الاتحاد السعودي، الأمر الذي دفع الجماهير لإطلاق وسم عبر منصة "تويتر" باسم "دخول كلاب فابينيو مطلب"، بهدف الضغط على المسؤولين لإتمام صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي.

وأبرم اتحاد جدة 5 صفقات حتى الآن في الانتقالات الصيفية الجارية، هي كريم بنزيما ونغولو كانتي وديوغو جوتا وصالح العمري وسلطان الفرحان.

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