صلح زائف.. الشيبي يقرر التصعيد ضد حسين الشحات

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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نشبت مشادة قوية بين حسين الشحات نجم الأهلي المصري، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، بعد انتهاء لقاء الفريقين المؤجل من الجولة 28 للمسابقة المصرية المحلية، التي انتهت بخسارة الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

والتقطت عدسات الكاميرات الصفعة القوية التي وجهها حسين الشحات للشيبي، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوجه حسين الشحات إلى غرف ملابس بيراميدز بعد دقائق من المشادة، وقدم اعتذاره للشيبي وقام بتقبيل رأسه، أمام الصحفيين.

ورغم الصلح، إلا أن محمد الشيبي قرر التصعيد، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "تعرضت إلى سب وشتم أمي وأبي في مباراة السوبر المصري بالإمارات ومباراة اليوم مع مضايقات وضرب في المباراتين، قبل واقعة اليوم وقبل الصفع، كان هناك تهديداً بكسر قدمي وقال لي لو كنت بدأت المباراة كنت سأكسر قدمك".

وأردف: "هذا تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري وكان ممكن وسهل جداً أن أقوم بنفس الرد أو أكثر ولكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي بيراميدز جعلني أتفادى أي رد في هذه اللحظة".

وأتم الشيبي، قائلاً: "حتى فيديو الصلح كان أمام صحفيين وجاء بطلب من الطرف الآخر بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على مواقع التوصل الاجتماعي".

وكان بيراميدز قرر تقديم شكوى رسمية ضد الشحات في اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المصرية المحترفة، كما فرض الأهلي عقوبة مالية كبيرة ضد الشحات بعد تصرفه المشين تجاه الشيبي.

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