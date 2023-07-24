بعد واقعة الشيبي ..الأهلي المصري يعاقب الشحات وبيراميدز يشكوه

المصدر: د ب ا

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قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب واقعة تجاوزه في حق محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الاثنين أن سيد عبدالحفيظ قرر توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بسبب واقعته في مباراة بيراميدز.

وكان حسين الشحات قد دخل في مشادة مع اللاعب المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز عقب نهاية المباراة التي خسرها الفريق الاحمر بثلاثية نظيفة وتجاوز في حقه.

من جانبه أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز أن إدارة النادي قررت تقديم شكوى رسمية للجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري، وكذلك لإدارة رابطة الأندية المحترفة ضد حسين الشحات.

وقال هاني سعيد في تصريحات نقلها المركز الإعلامي لناديه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن ناديه سيطالب في شكواه الذي سيرفق فيها كافة الفيديوهات التي تثبت خروج لاعب الأهلي عن النص وتعديه على اللاعب بعد المباراة بشكل فج ولا يمكن السكوت عليه، خاصة وأنه تكرر مع ذات اللاعب في السوبر المصري بالإمارات ولم يتخذ اتحاد الكرة أو لجانه أي قرارات بحق لاعبي الأهلي.

وأضاف أنه سيطالب في الشكوى توقيع أقصى عقوبة طبقا للائحة على حسين الشحات خاصة وأن الفيديوهات واضحة وتثبت تعديه على الشيبي، مشيرا إلى أن النادي لن يسكت على حق لاعبيه مهما وصلت الأمور.

كما كشف المدير الرياضي عن تقديم شكوى رسمية ضد الحكم محمود ناجي الذي أدار مباراة بيراميدز والأهلي بسبب أخطائه وقراراته الغريبة خلال اللقاء.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 3/0 أمام بيراميدز، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي والمؤجلة من الجولة الـ28 لبطولة الدوري الممتاز.

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