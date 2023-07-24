عاوزين بحة جديد.. تعليق ناري من مرتضى منصور بعد خسارة الأهلي أمام بيراميدز

المصدر: البيان

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علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي، على هزيمة الأهلي المفاجئة والأولى له في الدوري المصري هذا الموسم، والذي توج الفريق الأحمر بلقبه، قائلاً إن الأهلي أصبح بحاجة للتعاقد مع (بحة) جديد، في إشارة إلى الشخص الذي أكد منصور أنه الساحر الذي يسهل فوز الأهلي في المباريات، من أجل استعادة سلسة الانتصارات مرة أخرى، وذلك بعد التعادل أمام حرس الحدود في الجولة الماضية، والخسارة أمام بيراميدز مساء الأحد بثلاثية نظيفة.

وقال منصور إمام عاشور وش السعد على النادي الأهلي، منذ توقيعه للنادي والإعلان عن الصفقة، لم يحقق الأهلي أي انتصارات، وعلى النادي الأهلي البحث عن بحة جديد لعمل سحر للفريق، بعدما أصبح القديم متفرغًا فقط للقاءات التلفزيونية، وفقا لموقع القاهرة 24.

واختتم مرتضي منصور كلامه كاشفًا عن انتظاره للصفحات التي تدعي زملكاويتها، لشن هجوم على شخصه، وسبه بعد خسارة النادي الأهلي.

وتلقى الأهلي الخسارة الأولى في الدوري الممتاز هذا الموسم تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، بعد 32 مباراة خاضها دون تلقي أي هزيمة.

وحقق الأهلي الفوز في 25 مباراة وتعادل 7 مرات في 32 مواجهة خاضها ضمن منافسات الدوري الممتاز بالموسم الحالي، قبل خوض مواجهة بيراميدز على ملعب الدفاع الجوي.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز، في المباراة رقم 33 التي يخوضها خلال منافسات الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0، وسجل الهدف الأول محمد عبد المنعم بالخطأ في مرماه، فيما سجل الهدف الثاني الجنوب إفريقي فخري لاكاي، فيما أضاف الهدف الثالث مصطفى فتحي في الوقت بدل من الضائع.

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