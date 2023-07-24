مدرب الأهلي المصري يقلل من الهزيمة الساحقة أمام بيراميدز

المصدر: د ب ا

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أبدي السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، تحفظه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق في مباراة بيراميدز والتي انتهت بالخسارة بثلاثية نظيفة في المواجهة المؤجلة من المرحلة الــ28 للدوري المصري.

وقال كولر في مؤتمر صحفي، إن جميع اللاعبين غاب عنهم التركيز خلال مباراة اليوم، وهو ما استغله المنافس.

وأضاف: "رغم غياب تركيز لاعبي الأهلي إلا أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص ولكن لم تستغل".

وأوضح كولر: "حصلنا على جميع البطولات التي شاركنا بها هذا الموسم. الدوري حسم بشكل رسمي وتوجنا باللقب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين لنا".

وتابع:" لا يوجد فريق في القارة خاض عدد المباريات التي خاضها الأهلي، ومن الطبيعي أن يشعر أي لاعب أنه غير قادر بدنيًّا أو ذهنيًّا بسبب الإرهاق والتعب، فالجميع في احتياج إلى راحة، ولن أستمر في الضغط على اللاعبين".

وطالب المدير الفني جميع القائمين على اللعبة بإتاحة الفرصة لهؤلاء اللاعبين من أجل الحصول على راحة، والتعامل معهم على أنهم بشر تعرضوا لحالة من الإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات المتوالي.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أن المباراة كانت تحصيل حاصل، وفرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين من خلال منحهم الفرصة للمشاركة.

وقضى بيراميدز على آمال الأهلي في الفوز باللقب بدون هزيمة، بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الأهلي الذي حسم اللقب قبل عدة جولات، عند 80 نقطة في المركز الأول.

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