بيراميدز يكتسح الأهلي بثلاثية في الدوري المصري

المصدر: د ب ا

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فاز بيراميدز على ضيفه الأهلي 3 / صفر، اليوم الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للدوري المصري لكرة القدم.

وقضى بيراميدز على آمال الأهلي في الفوز باللقب بدون هزيمة، بعدما ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد الأهلي الذي حسم اللقب قبل عدة جولات، عند 80 نقطة في المركز الأول.

وتقدم بيراميدز في الدقيقة 39 بهد عكسي سجله محمد عبد المنعم لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف فخري لاكاي الهدف الثاني في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل مصطفى فتحي الهدف الثالث لبيراميدز.

وأكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه أحمد توفيق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وشهد اللقاء إهدار حسين الشحات لاعب الأهلي لضربة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، مهدرا بذلك فرصة تقليص الفارق.

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