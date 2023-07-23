النصر السعودي يتعاقد مع الظهير البرازيلي أليكس تيليس

المصدر: وكالات

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أعلن ناديا النصر ومانشستر يونايتد اليوم الأحد انتقال الظهير البرازيلي أليكس تيليس إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم قادما من الفريق الإنجليزي حتى عام 2025.

وقال النصر، وصيف بطل الدوري السعودي، عبر تويتر "النجـم البرازيلي الدولي أليكس تيليس يوقع رسميا للعالمي".

ولم يكشف الناديان مزيدا من التفاصيل بشأن انتقال اللاعب البالغ عمره 30 عاما إلى صفوف النادي السعودي، لكن وسائل إعلام قدرت قيمة الصفقة بأكثر من أربعة ملايين دولار.

وانضم تيليس إلى صفوف الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 قادما من بورتو البرتغالي ومنذ ذلك الحين خاض 50 مباراة في كل المسابقات مع يونايتد وسجل هدفا واحدا.

ولعب تيليس‭‭ ‬‬الموسم الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، حيث ساعده في الفوز بالدوري الأوروبي.

وقال يونايتد في بيان "نود أن نشكر أليكس على مساهماته مع النادي في آخر ثلاث سنوات ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

كان النصر السعودي قد تعاقد مع سيكو فوفانا لاعب وسط لانس القادم من ساحل العاج والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط إنتر ميلان هذا الصيف لينضم اللاعبون الثلاثة إلى النجم كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى الفريق مطلع العام الجاري.

وفي وقت سابق هذا الشهر، عيّن النصر المدرب البرتغالي لويس كاسترو لتدريب الفريق لمدة عامين.

وقرر الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) مؤخرا حرمان النصر من تسجيل لاعبين جدد بسبب ديون مستحقة.

وقال متحدث باسم الفيفا لرويترز "نادي النصر ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة. سيتم رفع هذا الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين".

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه الديون تتعلق بالمهاجم النيجيري أحمد موسى الذي انتقل للنصر من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018.

وفي حكم صادر في أكتوبر 2021، قال الفيفا إن النصر لا يزال مضطرا لدفع 460 ألف يورو (511.911 دولارا) إلى ليستر سيتي مقابل ضم موسى، الذي خاض 62 مباراة مع النادي السعودي في كافة المسابقات وسجل 14 هدفا قبل أن يرحل عن الفريق في 2020.

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