عادل رمزي مدرباً للوداد المغربي

المصدر: الرباط - رويترز

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أعلن الوداد الرياضي، المنافس في دوري المحترفين المغربي لكرة القدم، تعاقده مع المدرب عادل رمزي، وسيقود المدرب السابق للفريق الثاني في أيندهوفن الهولندي، والبالغ عمره 46 عاماً، الوداد لمدة موسم واحد، في أول تجربة له بالمغرب.

وقال الوداد في صفحته على موقع فيسبوك «مرحباً عادل رمزي مدربنا الجديد، سيقودنا إلى الانتصار».

وكان الوداد تعاقد مع لاعب الوسط الجزائري زكريا دراوي لثلاث سنوات، قادماً من شباب بلوزداد، والمهاجم منتصر لحتيمي لاعب طرابزون سبور التركي، على سبيل الإعارة لعام واحد، مع إمكانية الشراء لثلاث سنوات.

ويسافر الوداد وصيف بطل أفريقيا والدوري المحلي إلى السعودية، للمشاركة في بطولة الأندية العربية، ضمن المجموعة الثانية التي تضم السد القطري والهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي، ويستهل الفريق مشواره في البطولة، بمواجهة السد يوم الخميس المقبل.

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