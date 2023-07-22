سيراميكا يكتسح المصري برباعية ويتوج بكأس الرابطة

المصدر: د ب ا

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توج فريق سيراميكا كليوباترا بلقب النسخة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة لكرة القدم، وذلك عقب تغلبه على المصري 4 /1، اليوم السبت، في المباراة النهائية للبطولة.

وتقدم سيراميكا كليوباترا في الدقيقة السادسة عن طريق محمد عنتر، قبل أن يضيف زميله صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 54 سجل حسام أبو العزم الهدف الأول للمصري، قبل أن يسجل محمد شكري الهدف الثالث لسيراميكا في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 88 سجل صامويل أمادي الهدف الرابع لسيراميكا.

وأصبح سيراميكا البطل الثاني للبطولة، وذلك بعد أن توج فيوتشر بلقب النسخة الأولى العام الماضي.

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