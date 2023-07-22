محرز يوقع للأهلي السعودي بعد اجتياز الفحوصات الطبية

المصدر: د ب ا

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وقع الدولي الجزائري رياض محرز، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مع نادي الأهلي السعودي بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، وفق ما أفاد به موقع "عاجل" السعودي، اليوم السبت.

ومن المقرر أن ينضم الدولي الجزائري إلى معسكر الفريق الخارجي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان سيتي دفع 60 مليون جنيه إسترليني لضم محرز من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018، ويتبقى له عامان في عقده الحالي مع بطل إنجلترا.

أحرز محرز 78 هدفا وقدم 59 تمريرة حاسمة في 236 مباراة خاضها في كل المسابقات مع سيتي.

حصد 11 لقبا بينها لقب الدوري خمس مرات، منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر سيتي في 2018.

تراجع دور اللاعب البالغ من العمر 32 عاما مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي إذ سجل 15 هدفا في 47 مباراة، لكنه غاب عن نهائي كأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا في موسم حقق فيه سيتي ثلاثية تاريخية.

جدد محرز عقده العام الماضي حتى 2025.

أصبح محرز أحدث لاعب شهير ينتقل إلى دوري المحترفين السعودي الذي بات جاذبا للنجوم منذ انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير الماضي.

وبذلك يسير محرز على خطى حارس مرمى السنغال إدوارد مندي الذي انضم إلى الأهلي السعودي قادما من تشيلسي الشهر الماضي.

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