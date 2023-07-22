بطل الدوري السعودي يتعاقد مع صالح العمري حتى 2026

المصدر: وكالات

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أعلن الاتحاد بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم السبت التعاقد مع صالح العمري لمدة ثلاثة مواسم.

وقال الاتحاد عبر حسابه على تويتر "يعلن المركز الإعلامي عن تعاقد مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب صالح العمري لتدعيم صفوف الفريق لمدة ثلاثة مواسم.

"تمت مراسم توقيع العقد في معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة الطائف".

ونشر الاتحاد مقطع فيديو قصير للاعب، الذي سيرتدي القميص رقم 77، قال فيه "الأمور طيبة.. أنا اتحادي".

والتقى العمري، لاعب أبها السابق والبالغ عمره 29 عاما، مع زملائه خلال المعسكر وكذلك المدرب البرتغالي نونو إسبريتو سانتو.

وسجل العمري خمسة أهداف مع أبها في الدوري السعودي الموسم الماضي.

وتعاقد الاتحاد مع الفرنسيين كريم بنزيمة ونجولو كانتي قبل مشاركته في كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية في ديسمبر المقبل.

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