النجم التونسي يؤكد مشاركته في دوري أبطال أفريقيا

المصدر: تونس - د ب أ

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أعلن فريق النجم الساحلي التونسي بطل الدوري، أمس، مشاركته رسمياً في مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد توصله لتسوية نزاعاته المالية، وجميع ملفاته والمقدرة بمليوني دولار، ما يعني مشاركة الفريق في البطولة.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، منح الفريق مهلة تنتهي منتصف ليل أمس لتسوية وضعه وإنهاء المخالصات المالية بسبب شكاوى مقدمة من لاعبين. ويعاني الفريق الفائز بلقب رابطة الأبطال عام 2007، من صعوبات مالية من بينها ديون تفوق 7.2 ملايين دولار تمت تسويتها في النصف الأول من العام الجاري، ما مكن النادي من رفع عقوبة المنع من قيد اللاعبين.

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