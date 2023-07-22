العربي القطري يتعاقد مع عمر السومة موسمين

المصدر: الدوحة - أ ف ب

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أعلن النادي العربي القطري، التعاقد مع الدولي السوري عمر السومة موسمين بصفقة انتقال حر، وكان السومة أنهى ارتباطه بنادي الأهلي السعودي الذي لعب له منذ سنة 2015 قادماً من القادسية الكويتي، وكان العقد المبرم بين الطرفين سارياً حتى نهاية الموسم المقبل، قبل أن يتم إنهاؤه بالتراضي.

ولعب السومة في صفوف العربي القطري معاراً الموسم الماضي وأسهم في إنهاء ابتعاد النادي عن الألقاب ثلاثة عقود، بعدما أدى دوراً محورياً في التتويج بكأس الأمير مسجلاً ستة أهداف في المسابقة.

ومن المنتظر أن يلتحق السومة ببعثة النادي العربي المغادرة اليوم إلى مدينة جيرونا الإسبانية، لإقامة معسكر تحضيري ثلاثة أسابيع استعداداً للموسم الجديد.

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