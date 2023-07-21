انتهت رحلته مع الراقي.. السومة يغادر أهلي جدة إلى العربي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أعلن نادي العربي القطري، عن تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة، قادمًا من أهلي جدة السعودي في صفقة انتقال دائمة لمدة موسمين.

ولعب السومة الموسم المنقضي لـ العربي معارًا من الأهلي السعودي، ليقود فريقه للفوز ببطولة كأس أمير قطر.

ووقع السومة على مخالصة مادية مع الأهلي السعودي، تنازل بمقتضاها على مبلغ 1.5 مليون دولار + راتبه في الموسم الأخير من عقده.

ورحب نادي العربي بـ السومة، بمقطع فيديو عبر حسابهم الرسمي على موقع “تويتر”، معلقين:”العقيد عرباوي من جديد”.

وسجل السومة 25 هدفًا مع العربي خلال الموسم المنقضي، إضافة لصناعته 5 آخرين، بمختلف المسابقات، وتم ربطه بوجود اهتمام من قبل نادي الزمالك المصري بضمه في الميركاتو الصيفي.

ولعب السومة مع الأهلي 245 مباراة بمختلف المسابقات، مسجلًا 194 هدفًا، إضافة لصناعته 30 آخرين.

وفاز عمر بجائزة هداف الدوري السعودي 3 مرات، وقاد الأهلي للتتويج ببطولات دوري المحترفين، كأس الملك، كأس ولي العهد وكأس السوبر.

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