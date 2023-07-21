اللاعب يصر وكولر يوافق.. الأهلي ينتظر عرض النصر السعودي لبيع الشناوي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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أكد الإعلامي المصري أحمد شوبير، أن الأهلي وافق على رحيل حارس مرماه الأساسي محمد الشناوي، وينتظر وصول عرض رسمي من نادي النصر السعودي الذي يرغب في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال شوبير عبر إذاعة "أون تايم سبورتس" المصرية: "محمد الشناوي تحدث مع إدارة الأهلي، وأخبرهم بوجود احتمالية كبيرة لعرض رسمي من الدوري السعودي".

وتابع: "إدارة الأهلي تحدثت مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول، وأخبرته بالأمر، وأكدت على رغبة الشناوي في الاحتراف، بعدما قدم كل شيء مع الأهلي، وضحى بالكثير من العروض خلال السنوات الماضية في سبيل استمراره مع النادي الأحمر".

وأردف: "كولر رد بأنه لن يمانع رغبة الإدارة التي تسعى لتلبية رغبة الشناوي، تقديراً لكل ما قدمه مع الأهلي، وأنه سيقوم بتجهيز حراس المرمى البدلاء".

وأتم شوبير تصريحاته، قائلاً: "لا يوجد موعد محدد لوصول عرض النصر السعودي إلى الأهلي، الشناوي بين قائمة حراس يتفاوض معها النصر لضم واحد منهم، وتضم هذه القائمة على سبيل المثال دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق، وسمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان السابق، في الوقت نفسه المفاوضات بين إدارة النصر والشناوي تقدمت في الساعات الماضية، ويتبقى التفاوض الرسمي مع الأهلي على شراء حارسه".

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