بعد إمام عاشور .. رمضان صبحي مستعد للاعتذار من أجل العودة للأهلي

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فجر الإعلامي المصري محمد شبانة، مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد استعداد رمضان صبحي نجم الأهلي السابق وبيراميدز الحالي للاعتذار بالصوت والصورة من أجل العودة مجدداً إلى صفوف المارد الأحمر، أسوة بما فعله نجم الفريق المنتقل حديثاً إمام عاشور.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: إمام عاشور قام بالاعتذار عن أفعاله مرارًا وتكرارًا، وتم قبول اعتذاره، لكن البعض دائمًا يتحدث عن المبادئ داخل النادي الأهلي ويحاول ربطها بالصفقة بشكل غريب.

وأضاف: الزمالك حاول التعاقد في وقت سابق مع رمضان صبحي، رغم أنه قام باستفزاز الجماهير عندما قام بالوقوف على الكرة.

مشيراً إلى أن بيراميدز لا يُمانع في رحيل رمضان صبحي في الفترة المقبلة، خصوصا بعد ضم عدة صفقات جيدة، ورغم ذلك اللاعب يتمني العودة إلى الأهلي، بل إن بعض المقربين منه أكدوا استعداداه لتقديم اعتذار بالصوت والصورة لجماهير النادي والإدارة من أجل العودة.

وأم شبانة حتى لو رمضان صبحي اعتذر، فلن يتم قبول فكرة عودته مجددًا، وتعليق عضو مجلس إدارة الأهلي محمد الدماطي في هذا الشأن كان واضحًا بأن الباب مغلق، والحق يُقال بأن اللاعب لم يُجرم في انتقاله لبيراميدز، لكن ما أحزن مسؤولي النادي الأهلي وقتها هو وضعه في مقارنة مع ناد مصري آخر، ولو كان اللاعب ذهب للخليج كانت الأمور ستمر، لأنه لم يفسخ عقده أو يهرب كلاعبين آخرين.

وواصل: "الأهلي لن يوافق على عودته، وأنا لو في مكان اللاعب أقوم بعمل بيان لتوضيح الأمور، وتقديره واحترامه الكامل لناديه السابق صاحب الفضل عليه، وليس عيبًا أن يعتذر، وأن يُرضي مؤسسة كبيرة وجماهير عظمية، وحتى لو أخطأ فعليه الاعتذار الذي لا يُقلل منه، لكن في مصر نحب المزايدات كثيرًا ونصنع أمورا غير موجودة على أرض الواقع".

وأكد: "بمناسبة انتماء إمام عاشور، اللاعب ذاته وقع للأهلي في 2018 قبل انتقاله للزمالك عندما كان لاعبا في حرس الحدود، سمعنا أحاديث كثيرة عن انتماء اللاعب وعائلته لـ(دغدغة) مشاعر الجماهير، اللاعب سبق ووقع للأهلي عندما كان محمد فضل موجودا في إدارة التعاقدات".

وأوضح: "إمام (شغلته لاعب كرة قدم)، وقصة الانتماء الحديث فيها أصبح غير مقبول، مصطفى شلبي أعلن انتماءه للأهلي ورئيس إنبي أعلن ذلك أيضا، وفي النهاية انتقل لنادي الزمالك، يجب أن نتوقف عن هذه الأحاديث".

وأتم: "الكابتن الخطيب وسيد عبدالحفيظ جلسا مع إمام عاشور وطلبا منه عدم الانصات لأي انتقادات والتركيز فقط في عمله مع الأهلي خلال الفترة المقبلة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز