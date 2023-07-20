التيار الكهربائي يفسد مؤتمر مرتضى منصور لكشف «المستور»

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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تسبب انقطاع التيار الكهربائي في منطقة المهندسين الواقع بها مقر نادي الزمالك بالعاصمة المصرية القاهرة، في تأجيل المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض المعزول بحكم قضائي.

وقال مرتضى منصور إنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي مساء غداً الجمعة، للحديث عن بعض الملفات التي تخص نادي الزمالك، منها الصفقات الجديدة للنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقبل انقطاع الكهرباء، قال مرتضى منصور: "المؤتمر الصحفي لا علاقة له بمباراة سابقة، أو انتقال لاعب لأي فريق"، في إشارة إلى صفقة انتقال إمام عاشور لاعب الزمالك السابق إلى الأهلي.

وتابع: "من السهل أن أرحل أنا ومجلسي عن إدارة النادي ونتقدم باستقالتنا، لكننا لن نفعل ذلك إلا برغبة الجمعية العمومية".

وأردف: "من يريد أن ينتقدني يأتي ويسألني وسأرد عليه، وأرفض حملات اللجان ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، هناك من يحاربنا كي يتسبب في إلحاق الضرر بالنادي".

وأتم مرتضى منصور، قائلاً: "جماهير الزمالك عليها مساندة النادي، أرحب بالنقد البناء بعيداً عن التطاول والتجاوز، ولم يشهد النادي في عهدي عمولات أو سمسرة، كان ذلك يحدث في عهد الآخرين وليس مجلسي".

وكان مرتضى منصور أطلق على هذا المؤتمر من قبل، وقت الإعلان عن موعده، مؤتمر كشف المستور، مشيراً إلى أنه سيتحدث خلاله عن العديد من الملفات التي تخص نادي الزمالك.

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